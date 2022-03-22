"В марте и апреле на санатории всегда высокий спрос, но сейчас он опережает обычные показатели. Заезды в апреле распроданы, на майские праздники еще можно найти места в нескольких санаториях эконом-класса, а средний и высокий сегменты выбраны. Отчасти на спрос это влияет программа туристического кешбэка, в рамках которой размещение в санаториях можно приобрести с возвратом 20% средств", — рассказала она.

"Спрос на санатории Сочи упал вдвое после 24 февраля, а сейчас полностью восстановился. По некоторым объектам продажи полностью закрыты продажи на апрель и май, места есть только с июня", — добавила Тюрина.

По словам эксперта, в последние два года спрос на отдых в санаториях вырос из-за закрытых в результате пандемии границ. Но такого высокого интереса к отдыху с лечением, как сейчас, туроператоры еще не видели.

"Как считают в туркомпаниях, это может быть связано не только с отсутствием возможности поехать за рубеж, но и популярностью программ реабилитации после коронавируса. Кроме того, в санаториях стало гораздо больше оздоровительных и семейных предложений, поэтому традиционную пожилую аудиторию разбавили более молодые люди. В том числе с детьми, для которых санатории тоже расширили возможности пребывания", — пояснила эксперт.

Кроме того, по ее словам, сработала реклама санаториев, направленная на туристов из других регионов, в том числе отдаленных. Например, в алтайскую Белокуриху или санатории Башкирии, Тюмени, Челябинской области поехали туристы не только из близлежащих областей, но и Москвы и Петербурга.

По данным РСТ, число мест в российских санаториях превышает 430 тыс. Ежегодно в них отдыхает около 6,5 млн человек.