"27 марта отмечается Всемирный день театров и традиционно у нас проходит Ночь театров она будет проходить с 26 на 27 марта. В ней участвуют городские театры, а также присоединившиеся различные наши партнеры — более 80 (площадок). Приготовлено 140 различных событий", — сказал Кибовский на пресс-конференции.

Регистрация на мероприятия акции откроется в 13:00 22 марта. В рамках акции пройдут показы спектаклей, мастер-классы, концерты, лекции, выставки. В офлайн-мероприятиях "Ночи театров" смогут принять участие 14 тысяч человек. Для зрителей, которые решат принять участие в акции онлайн, будет проведено 18 трансляций.

Как отметил глава департамента, "мы будем рады вас всех видеть на наших площадках, мы сможем вместе убедиться, что наш театр интересен, разнообразен, многогранен, начиная от наших великих театральных традиций и заканчивая каким-то современными новыми находками, проектами. Что наш театр по-прежнему полон энергии и взгляда вперед".

По его словам, несмотря на то, что ряд стран прервали культурные отношения с Россией и предпринимают попытки по "запрету русской культуры и русского театра", наша страна "абсолютно радушно относимся ко всем творениям любых авторов из всех стран", поэтому в программе можно найти как показы по российским произведениям, так и по зарубежным.

Акция в этом году пройдет в 10 раз. "Ночь театров" на большинстве площадок стартует 26 марта в 21:00 по московскому времени. Программа для детей традиционно начнется немного раньше — в 17:00.

Как уточняется на сайте столичной мэрии, в основной программе примут участие: Государственный академический театр имени Моссовета, театр "Школа драматического искусства", театр "Геликон-опера", Московский академический музыкальный театр имени К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, Московский театр оперетты, "Электротеатр Станиславский", театр "Школа современной пьесы", "Театриум на Серпуховке" под руководством Терезы Дуровой, Московский драматический театр на Малой Бронной, Театр Олега Табакова, Московский государственный академический театр танца "Гжель", Театр Романа Виктюка и многие другие.