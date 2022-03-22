Всего планируется выполнить 15 вылетов, в том числе каждый день в эти даты запланированы рейсы в Ереван и Стамбул из Минвод и обратно. Рейс в Тель-Авив назначен на 22 марта, в Дубаи — на 22 и 23 марта.

В связи с началом военной операции России на Украине с 24 февраля по 2 марта полеты в ряд аэропортов на юге России были временно ограничены. В дальнейшем Росавиация продлила запрет на полеты до 26 марта.

Аэропорт Минвод вошел в число тех воздушных гаваней, которые продолжили работать в штатном режиме. Из него активно выполняются вывозные рейсы для доставки туристов домой, в том числе базовой авиакомпанией "Азимут".