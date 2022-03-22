"Сегодня мы будем обсуждать, как выйти нам поэтапно минимум на 10 самолетов Ту-214", — сказал Борисов в эфире телеканала "Россия 24".

"Мы считаем, что это задача посильная для нас. Необходимо модернизировать и подготовить производство под десять самолетов", — заявил президент Татарстана Рустам Минниханов.

Сейчас Ту-214 выпускается в ограниченной серии "Казанским авиационным заводом имени С.П. Горбунова" (филиал ПАО "Туполев").

"Цель визита (на завод — ИФ) — посмотреть, как можно быстро увеличить производство отечественного самолета Ту-214, который сегодня производится мелкими партиями для "Специального летного отряда". Мы ставим вопрос, как его отдать нам для перевозок гражданам в наши основные компании — "Аэрофлот", Red Wings и другие", — сказал Борисов.

Ту-214 совершил первый полет в 1996 году. Самолет стал развитием лайнера Ту-204-100. В настоящее время самолеты эксплуатируются в составе СЛО "Россия", авиации ФСБ, министерства обороны РФ. В конце ноября 2018 года авиакомпания Red Wings прекратила эксплуатацию самолетов Ту-204. Перевозчик был последним эксплуатантом данного типа самолета в России с целью коммерческой перевозки пассажиров. В настоящее время Ту-204 на регулярных рейсах можно встретить на рейсах авиакомпаний Cubana и Air Koryo.