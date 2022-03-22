"Всего планируется временно ограничить вход на 104 объекта. Пока ограничено посещение 37 парков и скверов. Некоторые из них закрыты полностью. В их числе Никольский, Юсуповский, Румянцевский, Овсянниковский сады, сад Сан-Галли и другие", — говорится в сообщении.

По опыту предыдущих лет, это займет около месяца.

Закрыты будут преимущественно огороженные территории, но и на некоторые открытые пространства доступ тоже ограничат.

Это необходимо для восстановления газонов и дорожек после обильных зимних снегопадов (187 см снега за эту зиму), частой смены температуры с плюсовой на минусовую и пр.