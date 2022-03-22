Согласно сообщению, 22-24 марта рейсы из Москвы в Ульяновск и обратно будут выполняться из аэропорта "Ульяновск-Восточный". В понедельник рейс Москва-Ульяновск-Москва также выполнялся в аэропорт "Ульяновск-Восточный".

Замена аэропорта проведена "в связи с производственной необходимостью авиакомпании "Победа", связанной с покраской воздушных судов в АО "Спектр-Авиа", которое базируется на территории аэропорта "Ульяновск-Восточный", — поясняется в сообщении.

Согласно расписанию на сайте аэропорта "Баратаевка", рейсы из Москвы в Ульяновск "Победа" выполняет на лайнерах Boeing 737.

"Победа" — низкобюджетная авиакомпания группы "Аэрофлот". Базируется в московских аэропортах "Внуково" и "Шереметьево", в парке перевозчика 44 Boeing-737-800.

Аэродром "Ульяновск-Восточный" — испытательная база "Ульяновского авиационного завода" (ныне — "Авиастар"). С 2001 года открыт для международных полетов грузовых и пассажирских воздушных судов. На территории, прилегающей к международному аэропорту "Ульяновск-Восточный", в 2009 году образована Портовая особая экономическая зона.

Аэропорт "Баратаевка" начал принимать авиарейсы 11 сентября 2018 года после реконструкции летного поля, которая велась с 2016 года. В 2019 году аэропорт Ульяновск (Баратаевка) был допущен к приему-выпуску воздушных судов типа Boeing 737-900, 757-200, 767-300, A321.