Накануне была обследована восточная сторона склона в районе скал Пастухова. Поиски результатов не дали. Из-за наступления темноты поисково-спасательные работы приостановили и возобновили сегодня утром.

К поиску пропавшего сноубордиста привлечены спасатели Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России.

Сообщение о том, что в Кабардино-Балкарии на горе Эльбрус на высоте около 4700 метров пропал сноубордист из Москвы, поступило спасателям 21 марта в 17:20. По данным чрезвычайного ведомства, мужчина поднялся в горы на ратраке и с 12:00 понедельника не выходил на связь. При этом, по данным МЧС, выше отметки 4200 метров в этом месте нет маркированных и подготовленных трасс для катания на лыжах и сноубордах.