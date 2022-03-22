Чистая прибыль по РСБУ в прошлом году увеличилась в 1,7 раза по сравнению с предшествующим годом — до 971,665 млн рублей, выручка выросла в 1,6 раза и достигла 2,24 млрд рублей.

Выручка от аэропортового и наземного обслуживания возросла в 1,6 раза и составила 1,9 млрд рублей. В частности, от обслуживания пассажиров — в 1,7 раза, до 284,87 млн рублей, от услуг взлета-посадки в 1,6 раза, до 371,7 млн рублей, от услуг по обеспечению авиационной безопасности — на 65%, почти до 360 млн рублей.

Себестоимость в 2021 году увеличилась на 46,7% — до 1 млрд рублей, валовая прибыль — в 1,8 раза, до 1,229 млрд рублей, прибыль от продаж — в 1,9 раза, превысив 1,04 млрд рублей.

Как сообщалось, пассажиропоток международного аэропорта "Анапа" в 2021 году составил более 2,932 млн человек и стал рекордным за всю историю его работы. По сравнению с показателем 2020 года пассажиропоток увеличился почти на 63%, а по сравнению с "доковидным" 2019 годом — в 1,8 раза.