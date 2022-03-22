"С учетом того, что мы живем в условиях санкций, провели переговоры с заказчиком и подрядчиком и договорились, что в течение двух-трех месяцев они подготовят предложения по корректировке проекта, по замене оборудования и по ценовым параметрам. Будем надеяться, что конструктив не сильно изменится, но будут определенные изменения, которые нужно будет провести через экспертизу", — сказал Шатурный.

По словам директора по строительству компании "Новолекс" Павла Прокопьева, все строительные работы идут согласно графику. Подрядчик уже подобрал аналоги и проработал логистику для тех материалов, с которыми возникли сложности.

"С заказчиком прорабатываем и утверждаем (изменения — ИФ). Пока позиций, которые нельзя было бы завезти, не выявлено", — сказал Прокопьев.

Как сообщалось, проект нового терминала "Богашево" предусматривает строительство нового здания с двумя телетрапами. Новый терминал расположится рядом с действующим, а общая площадь томского аэровокзального комплекса увеличится до 17 тыс. кв. м.

Заказчиком строительства выступило ООО "Аэропорт Томск". Подрядчик — ООО "Холдинговая компания "Новолекс", которое предложило выполнить работы за 2,45 млрд рублей. Строительство терминала должно завершиться не позднее марта 2023 года.

Аэропорт "Богашево" основан в 1967 году. В настоящее время сотрудничает с 11 российскими авиакомпаниями, которые обслуживают рейсы по 17 направлениям внутри страны. В 2021 году аэропорт обслужил 494,346 тыс. пассажиров.

Аэропортом управляет ООО "Аэропорт Томск", совладельцами которого являются холдинг "Новапорт" (74,9%) и департамент по управлению госсобственностью Томской области (25,1%).