Всего закуплено более 8 тыс. путевок, которые распределят между детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, а также имеющими медицинские показания.

Первые заезды на санаторные смены начались на этой неделе, чтобы ребята не отстали от школьной программы, организованы занятия по основным предметам.

Количество детей в заезде в соответствии с требованиями Роспотребнадзора сокращено до 75%.

Также из-за ограничений по коронавирусной инфекцией детям и педагогам запрещено покидать территорию в течение смены, не предусмотрены родительские дни.