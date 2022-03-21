"Принято решение о внесении на очередное заседание думы рассмотрение проекта федерального закона о продлении проведения эксперимента по курортному сбору после 2022 года. Его предлагается продлить на пять лет — по 31 декабря 2027 года. Законодательная инициатива поддержана как участниками эксперимента, так и рядом других регионов страны", — говорится в сообщении.

Взимать курортный сбор на Ставрополье начали с 1 мая 2018 года. Доходы от сбора направляют на восстановление курортной инфраструктуры, благоустройство парков и скверов. Планировалось, что эксперимент продлится до конца 2022 года.

За время проведения эксперимента от уплаты курортного сбора в бюджет региона поступило около 935 млн рублей. Плательщиками сбора стали более 1,6 млн отдыхающих на курортах края.