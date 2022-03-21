"Ситуация с коронавирусом в Петербурге меняется к лучшему. Но это не значит, что можно пренебрегать средствами индивидуальной защиты. Маски и социальная дистанция в общественных местах остаются жизненной необходимостью", — сказал губернатор в еженедельном обращении на "Радио России — Петербург".

При этом Беглов отметил, что за последние две недели госпитализация с COVID-19 снизилась на 47%. Число активных больных — на 42%.

Губернатор констатировал, что эпидемическая обстановка в Петербурге позволила вводить новые послабления для кафе, ресторанов и развлекательных заведений. С 18 марта им было разрешено работать до шести часов утра.

Ранее в понедельник в РЖД сообщили об отмене масочного режима в поездах дальнего следования и на вокзалах. Об отмене ношения масок в электричках ничего не сообщалось.

В Москве масочный режим был отменен 15 марта.

Согласно данным из ежедневной эпидемиологической справки, которую распространяет пресс-служба администрации губернатора Петербурга, с начала марта среднесуточная госпитализация в городе снизилась на 38%. На неделе с 28 февраля по 6 марта госпитализировали в среднем 251 пациента с коронавирусом за сутки, на неделе с 7 по 13 марта — 147 пациентов за сутки, на неделе с 14 по 20 марта — 156 пациентов за сутки.