По данным чрезвычайного ведомства, поиски начались после сообщения о том, что мужчина поднялся в горы на ратраке и с 12:00 не выходит на связь.

К поиску пропавшего сноубордиста привлечены спасатели Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России.