По данным чрезвычайного ведомства, поиски начались после сообщения о том, что мужчина поднялся в горы на ратраке и с 12:00 не выходит на связь.
К поиску пропавшего сноубордиста привлечены спасатели Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России.
По данным чрезвычайного ведомства, поиски начались после сообщения о том, что мужчина поднялся в горы на ратраке и с 12:00 не выходит на связь.
К поиску пропавшего сноубордиста привлечены спасатели Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России.
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