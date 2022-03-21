"Жителям России, которые отправляются в служебную командировку на территорию Карелии из других регионов, необязательно предоставлять результаты ПЦР-теста, а также справку о вакцинации или перенесенной болезни", — говорится в сообщении.

Кроме того, организациям и индивидуальным предпринимателям в сферах культуры и спорта власти разрешили проводить мероприятия, но с соблюдением социальной дистанции, масочного режима и рекомендациями Роспотребнадзора.

Во время ярмарок, проводимых на открытом воздухе, больше не требуется располагать торговые места на расстоянии четырех метров друг от друга.

Вместе с тем регионе продолжают действовать рекомендации по соблюдению режима самоизоляции для людей старше 60 лет, которые не прошли вакцинацию или перенесли COVID-19 более полугода назад, добавили в пресс-службе.