"Управление Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту сообщает, что на объектах железнодорожного транспорта сняты различные ограничения по противодействию коронавирусной инфекции, при этом ношение масок по-прежнему остается обязательным", — говорится в сообщении.

Ранее в официальном Telegram-канале РЖД сообщалось, что компания сняла ограничения для пассажиров, в том числе ношение масок и измерение температуры, в поездах дальнего следования и на вокзалах. На сайте РЖД был опубликован документ управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту о поэтапном снятии ограничений в связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации с коронавирусом.