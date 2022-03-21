"На рабочем совещании губернатора Александра Беглова с членами городского правительства одобрено решение о выделении субсидий негосударственным театрам на постановку спектаклей и социально ориентированным некоммерческим организациям для проведения фестивалей и конкурсов. В 2021 году 37 негосударственных театров были поддержаны на сумму 70 миллионов рублей. На 2022 год предусмотрено 74,8 миллиона рублей", — говорится в сообщении.

В пресс-службе не уточнили, каким конкретно театрам будут выделены субсидии, но отметили, что Санкт-Петербург — единственный регион, где негосударственным театрам на конкурсной основе предоставляются субсидии из городского бюджета.

Беглов сообщил, что сегодня в Петербурге работают около 60 частных театров — больше, чем в любом другом городе России. Среди них — "Русская антреприза имени Андрея Миронова", театр "За Черной речкой", "Лицедеи", "Театральная лаборатория Яны Туминой", КУКФО.

"Эти театры — важная составляющая культуры Санкт-Петербурга. Каждый из них имеет свое творческое лицо. Они способствуют укреплению статуса Санкт-Петербурга как театральной столицы России", — сказал Беглов.

На рабочем совещании губернатора также одобрили субсидии некоммерческим организациям на проведение фестивалей, конкурсов и других проектов. В области культуры и искусства в Санкт-Петербурге работают более 300 некоммерческих организаций.

Ежегодно они проводят большое количество международных фестивалей. Среди них — DANCE OPEN, "Дягилев. Постскриптум", OPEN LOOK. "Дворцы Санкт-Петербурга", "Ночь музеев", конкурс композиторов имени Андрея Петрова, конкурс оперных певцов имени Елены Образцовой, конкурс оперных певцов памяти Ирины Богачевой, кинофестивали "Виват кино России!", "Послание к человеку" и другие.

В 2021 году на субсидии некоммерческим организациям было выделено более 1,1 млрд рублей на проведение более 250 культурных мероприятий. Эти мероприятия посетили порядка двух млн человек.