"У нас есть единый день запуска фонтанов. К 1 мая мы готовим фонтаны, у нас их 221 на территории", — сказал Хайкин в ходе еженедельного совещания губернатора с министрами и главами городских округов Подмосковья.

Специалисты проведут очистку чаш фонтанов после зимы, проверят состояние инженерных систем, регулировку высоты струй, благоустройство прилегающей территории, а также проверят обеспечение запаса комплектующих инженерно-технического оборудования фонтанов.

Тестовые испытания проведут 22 апреля.

Кроме того, в Подмосковье после зимы планируется провести ремонт и покраску ограждений, фасадов и цоколей, опиловку деревьев, спил сухостоя, ремонт асфальтового покрытия тротуаров, рыхление снега и устранение подтоплений, проездов, ремонт скамеек и урн, подметание, уборка мусора.