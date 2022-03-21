При этом соблюдение масочного режима будет носить рекомендательный характер.

"Уверен, что многие продолжат носить маски в общественных местах. Не стоит торопиться отказываться от соблюдения масочного режима, если вы относитесь к группе риска, идете в лечебное учреждение, куда также на прием приходят пациенты с ОРВИ. В медучреждениях советую обязательно надевать маску", — приводятся в сообщении слова директора департамента здравоохранения Алексея Сигидаева.

Ранее в регионе отменили ряд ограничений, в частности, требования по предъявлению QR-кодов для допуска граждан на спортивные и культурные мероприятия, в учреждения сферы общепита, торговли и услуг, гостиничные и санаторно-курортные организации.