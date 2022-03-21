"С 16 марта 2022 года часть персонала группы компаний МАШ переведена в режим простоя, возникшего по причине, не зависящей от работодателя и сотрудников. При этом доля персонала группы компаний МАШ, который был переведен в режим простоя, существенно ниже указанных в ряде СМИ 40%, она составляет 20%", — сообщила журналистам директор по связям с общественностью аэропорта Анна Захаренкова.

В период простоя работнику выплачивается 2/3 от оклада, за ним сохраняется рабочее место, условия по ДМС, отметила она.

"Для работников организовано кадровое консультирование, выстроено взаимодействие с работодателями Москвы и Московской области в смежных и других отраслях для содействия сотрудникам в дальнейшем трудоустройстве при потребности", — также сообщила Захаренкова. В условиях "практически 70%-ного сокращения производственной загрузки "Шереметьево" такие меры являются не только оптимальными, но и максимально социально-ориентированными", добавила она.

Как сообщалось, ранее в марте "Шереметьево" приостановило все инвестпроекты, закрыло одну из трех взлетно-посадочных полос, а также один из трех работавших на тот момент терминалов (еще два были временно закрыты ранее).

Крупнейшая базовая авиакомпания "Шереметьево" — "Аэрофлот". До санкций из-за ситуации на Украине и кризиса авиаотрасли, вызванного COVID-19, компания летала в основном по международным направлениям.

Аэропорт "Внуково" пока не планирует сокращать персонал или вносить изменения в график его работы из-за текущей геополитической ситуации, сообщил "Интерфаксу" представитель "Внуково".

Агентство направило запрос в пресс-службу "Домодедово".

АО "МАШ" контролируется ООО "Шереметьево холдинг" (66,06%): эта компания принадлежит кипрской TPS Avia Holding, в которой 65,22% у траста, действующего в интересах семей Александра Пономаренко и Александра Скоробогатько, 34,78% — у Аркадия Ротенберга. Росимущество владеет 30,46% аэропорта, 2,43% — у "Аэрофлота", 1,05% — у менеджмента МАШ.