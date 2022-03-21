"ООО "Парк" (инвестор проекта — ИФ) планирует создать масштабный комплекс отдыха с оборудованием бассейна, серфинг-центра, спа-зоны, фонтанов, водных горок, зоны фудкорта на пустующей зоне террасированного склона", — сказал сотрудник мэрии.

По словам собеседника агентства, центром аквапарка станет бассейн площадью 1800 кв. метров. Работать объект будет круглый год: зимой на месте бассейна будут заливать ледовый каток, а рядом устраивать зимние горки. Посещать аквапарк одновременно смогут до 1000 человек.

Создание объекта будет разделено на три этапа: на первом компания займется подготовкой исходно-разрешительной документации; на втором будет разработана проектно-сметная документация, после чего проект будет направлен на экспертизу. По завершении первых двух этапов компания-инвестор приступит к последней стадии — строительно-монтажным работам.

Согласно инвестиционному соглашению между мэрией и ООО "Парк", срок реализации проекта — конец 2024 года.

В мэрии подчеркнули, что при реализации проекта будут использоваться только внебюджетные средства.

Как сообщалось, летом 2021 года в Кировском районе Волгограда был открыт первый в городе аквапарк площадью 3,4 га и стоимостью 500 млн рублей. В составе аквапарка — шесть бассейнов, шесть водных аттракционов с десятью различными спусками, места пляжного отдыха, в том числе 50-метровый волновой бассейн — самый крупный в ЮФО.