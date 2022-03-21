Выручка компании за год увеличилась на 28,6% — до 607 млн рублей. В ее структуре отмечено увеличение доходов от аэропортового обслуживания на 20,5% — до 153,4 млн рублей. Также на 24,7% вырос доход от наземного обслуживания — до 368,2 млн рублей.

Валовая прибыль ООО за прошлый год выросла на 12,5% — до 174,9 млн рублей, прибыль от продаж увеличилась на 16,1%, достигнув 113,1 млн рублей.

Кредиторская задолженность аэропорта за год снизилась с 74,35 млн рублей до 104,28 млн рублей , дебиторская — возросла с 53,1 млн рублей до 250,6 млн рублей.

ООО "Аэропорт Томск" занимается управлением и обслуживанием аэропорта "Богашево" в пригороде Томска. Совладельцами компании являются холдинг "Новапорт" (74,9%) и департамент по управлению госсобственностью Томской области (25,1%). Аэропорт "Богашево" основан в 1967 году. В настоящее время сотрудничает с 11 российскими авиакомпаниями, которые обслуживают рейсы по 17 направлениям внутри страны. В 2021 году аэропорт обслужил 494,346 тыс. пассажиров, что на 42% больше, чем в 2020 году.