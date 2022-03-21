"Поскольку эпидемическая ситуация стабилизировалась, постепенно снимаются действующие ограничения в поездах и на вокзалах. Например, отменяется обязательное требование замерять температуру тела пассажиров во время путешествия на поезде, а также им больше не надо носить маски и соблюдать социальное дистанцирование в вагонах-бистро и в вагонах-ресторанах", — говорится в Telegram-канале компании.

При этом сотрудники продолжат носить маски, а также осуществлять дезинфекцию подвижного состава и помещений вокзалов.

Как отметили в РЖД со ссылкой на управление Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту, в поездах также разрешено отменить проведение проверок и выездных рейдов по использованию пассажирами средств индивидуальной защиты. Кроме того, отменяется требование о необходимости питания организованных детских групп только навынос в вагонах по местам рассадки. Теперь дети смогут посещать вагоны-рестораны.

В качестве рекомендации в Роспотребнадзоре предложили обеспечить возможность приобретения средств индивидуальной защиты на вокзалах, в поездах дальнего следования.