"По заказу Минэкологии Московской области разработаны проектные границы охранной зоны памятника природы "Озеро Осетриное с водяным орехом". (...) Установить охранную зону необходимо, поскольку негативное воздействие на ООПТ возрастает, есть риск нанесения ущерба озеру и уникальным луговым комплексам, которые его окружают", — говорится в сообщении.

Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов пояснил, что в первую очередь угроза исходит от растущего числа неорганизованных туристов.

"В прибрежной зоне устраиваются пикники, растет трафик движения транспорта вне дорог общего пользования, загрязняется само озеро и его берега. Поэтому мы предлагаем установить охранную зону площадью почти 370 гектаров, в пределах которой запрещаются все виды деятельности, которые негативно воздействуют на ООПТ", — цитирует Фирсова пресс-служба ведомства.

Главным объектом особой охраны на территории памятника природы является краснокнижное растение — водяной орех или чилим. Кроме того, здесь расположена кормовая база для охраняемых в Подмосковье видов птиц: малого подорлика и орлана-белохвоста.