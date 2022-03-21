"Мы были среди тех туроператоров, которые смогли до декабря 2021 года закрыть все обязательства перед своими туристами. В новых условиях ограничений объем неисполненных обязательств перед туристами значительно больше, чем оставшиеся объемы, которые были по итогам пандемии коронавируса. Для примера, по экспертной оценке, по итогам прошлого года уровень неисполненных обязательств составил около 5-6 млрд. Новые неисполненные обязательства 2022 года могут составлять порядка 30-40 млрд рублей", — сказал он во время заседания отраслевой комиссии по гостиничному бизнесу и туризму.

Как отметил Сирченко, необходимо пересмотреть возможность переноса обязательств.

"Если сейчас будут происходить возвраты туристам с учетом курса, который постоянно растет, с учетом фактически понесенных расходов, то суммы будут небольшие, поскольку большинство туроператоров уже оплатили авиаперевозку и отели", — пояснил он.

По словам эксперта, также следует снизить нагрузку на туроператоров, разрешив использовать средства из фонда персональной ответственности ассоциации по выездному туризму "Турпомощь".

"В фонде сейчас порядка 2 млрд, у FUN&SUN там около 500 млн рублей. Если бы нам разрешили использовать эти средства, то ими можно было бы компенсировать туристам те расходы, которые они понесли", — считает Сирченко.

Он также рассказал, что представители отдельных туркомпаний и отраслевые организации в сфере туризма предлагают притормозить принятие новых нормативных правовых актов, которые могли бы в этот период усложнить работу туристического и гостиничного бизнеса. Среди них – закон о туризме и введение электронной путевки.

Как сообщалось, на момент закрытия границ из-за пандемии коронавируса в марте 2020 года объем долга туроператоров перед туристами составлял 44 млрд рублей, а число туристов, которые не смогли выехать в поездки, — 1,3 млн человек. По состоянию на конец 2021 года туроператорам удалось сократить долг на 80%, до 6,5 млрд рублей, а число туристов, перед которыми у них остались обязательства, до 200 тыс.

После 24 февраля Евросоюз, а затем США и Канада ввели санкции против российской авиаотрасли. Среди них – закрытие воздушного пространства Европы и некоторых других стран и запрет российским авиакомпаниям на использование лизинговых самолетов. В результате многие российские авиакомпании лишились возможности выполнять рейсы за рубеж, за исключением стран СНГ и некоторых других.