По ее словам, решение принято по итогам заседания межведомственной комиссии по управлению воздушным пространством, члены которой "после оценки текущей ситуации с безопасностью решили открыть часть воздушного пространства, чтобы можно было возобновить пассажирские авиаперевозки". Решение об открытии воздушного пространства в западном направлении вступило в силу в понедельник, в 12:00 (13:00 мск).

"Это означает, что все авиаоператоры, выполнявшие регулярные рейсы в кишиневский аэропорт, в ближайшее время смогут возобновить свою деятельность. Все полеты будут возможны только на запад — через Румынию, поскольку воздушное пространство Украины закрыто, а потому посадка и взлет на север, юг и восток выполняться не могут. Открыв эту часть воздушного пространства на запад, с Румынией, можно выполнять все регулярные рейсы, которые совершались до закрытия воздушного пространства, но с изменением маршрута полетов", — пояснила Бодоликэ.

Воздушное пространство Молдавии было закрыто 24 февраля, после введения в стране режима чрезвычайного положения в связи с ситуацией на Украине.