"По многочисленным просьбам возобновляем еженедельное курсирование круизного поезда "Жемчужина Кавказа". В летнем сезоне 2021 года он настолько полюбился путешественникам, что получил премию "Сделано в России", учрежденную при поддержке Ростуризма. По результатам обратной связи туристов мы скорректировали маршрут поезда, добавив еще две жемчужины Юга России – Республику Адыгею и Кабардино-Балкарию", — говорится в сообщении.

С 30 апреля по 24 сентября круизный туристический поезд № 930/929 "Жемчужина Кавказа" будет по субботам отправляться из Москвы с Казанского вокзала. В пути поезд сделает длительные остановки в Майкопе, Нальчике, Грозном, Махачкале, Дербенте и Кисловодске, во время которых путешественники смогут организовать для себя знакомство с достопримечательностями. Продолжительность круиза составит 7 суток. В Москву поезд будет возвращаться по пятницам.

Как сообщает РЖД, в составе используются вагоны поезда "Александр Невский". В составе поезда курсируют вагоны класса "Люкс", вагоны СВ, купейные вагоны, вагон-душ, вагон-ресторан и вагон-бар.