Как сообщает пресс-служба музея в понедельник, отдел реставрации станковой масляной живописи Русского музея приступает к реставрации картины Ивана Айвазовского "Петр I при Красной Горке, зажигающий костер на берегу для подачи сигнала гибнущим судам своим".

В рамках комплексной реставрации планируется полная подготовка полотна к экспонированию. Будет укреплен красочный слой, устранены деформации, удалены старые заплаты и въевшиеся загрязнения. Также авторский холст будет усилен дублированием, а красочный слой расчищен от поздних записей и желтого лака.

Все эти меры позволят раскрыть первоначальный образ и колорит картины, а также безопасно представить ее публике на новой выставке. Реставрацию проведет заведующий отделом реставрации масляной живописи Марат Дашкин и ведущий художник-реставратор Ольга Кленова.

История произведения началась в 1846 году, когда живописец Главного морского штаба Айвазовский создал ряд батальных произведений, посвященных событиям Северной войны со шведами: морским битвам при Ревеле, Выборге и Красной Горке, сыгравшей роль временного пристанища петровского флота во время взятия Выборга в 1710 году.

В "Походном журнале" 1710 года записано, что галеры и провиантские суда, направлявшиеся весной к осажденному русскими полками Выборгу, "1 мая ночевали на якоре возле Красной Горки", где Петр, управляя яхтой "Лизетта", нашел укрытие ото льдов. Вскоре "великое несчастье случилось, провиантские суда и галеры едва не все отнесло льдом в большое море гораздо далеко".

Айвазовский изобразил эпизод, когда Петр, спасая свой флот, разжигает на берегу костер как маяк. Через неделю флот смог доставить провиант к Выборгу, а 10 мая началась выгрузка вооружений и войск в Выборгском заливе. Вскоре Выборг сдался. В том же году на берегу Финского залива начали устанавливать маяки.

Знаковое произведение Айвазовского будет представлено посетителям экспозиции после масштабной реставрации на выставке "И мореплаватель, и плотник. Петр Великий в русской художественной культуре" в Михайловском замке.