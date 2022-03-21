"Перевозчики Lufthansa Group не запрещают полеты гражданам какой-либо национальности. Однако, в зависимости от транзита и конечного пункта назначения пассажира, мы, в отличие от большинства других авиакомпаний, обязаны проверять визовые документы или документы, связанные с Covid-19, которые требуются властями для въезда в транзитную страну или пункт назначения", — сказал Огурский "Интерфаксу".

Таким образом представитель Lufthansa прокомментировал информацию об отказах россиянам в посадках на рейсы авиакомпании из Стамбула с транзитом в странах ЕС.

Он подчеркнул, что пассажир может быть допущен на борт только в том случае, если виза и проездные документы действительны.

"Эти правила устанавливаются не нами, а властями стран", — добавил представитель авиакомпании.

По его словам, каждому пассажиру предлагается самостоятельно проверять действительность необходимых проездных документов, информация об этом доступна на сайте Lufthansa.

Ранее в СМИ и социальных сетях появилась информация о том, что Lufthansa и KLM не пускают граждан РФ на рейсы из Стамбула с транзитом в Европе. В частности, сообщается о недопуске на рейсы из Стамбула в Мексику и Сербию с пересадкой в Амстердаме, в Доминикану и Мексику с пересадкой во Франкфурте. При этом сообщается, что отказы носят массовый характер — в посадке на рейсы отказывают всем гражданам РФ.