Приостановка связана со строительными работами в рамках реконструкцией Курского вокзала Москвы, поясняется в сообщении.

Временно отменяются рейсы N759/760 сообщением Санкт-Петербург- Нижний Новгород и N775/776 сообщением Нижний Новгород — Санкт-Петербург.

РЖД запустили скоростное пассажирское сообщение на электропоездах "Сапсан" между Санкт-Петербургом и Нижним Новгородом через Москву 30 июля 2010 года. Впоследствии этот маршрут был разделен на два отдельных: Нижний Новгород — Москва и Москва — Санкт-Петербург. В феврале 2018 года рейс был возобновлен в первоначальном варианте.