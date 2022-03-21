Перевозки будут осуществляться с пересадкой на железнодорожном вокзале Адлера и в аэропорту Сочи с 30 апреля по 30 сентября в пять абхазских городов: Гагру, Пицунду, Гудауту, Новый Афон и Сухум.

Минтранс РФ в лице автономной некоммерческой организации "Единая транспортная дирекция" (ЕТД, Москва) внедрил систему "единого" билета в 2017 году для улучшения транспортной доступности данного направления. Это избавляет пассажиров от необходимости оформлять множество проездных документов, отмечает ведомство. Пассажир получает единый транспортный документ на весь маршрут поездки с учетом всех видов транспорта, максимально удобную стыковку между рейсами и круглосуточное сопровождение.

Билеты с железнодорожной составляющей можно приобрести в кассах любого железнодорожного вокзала, в кассах агентских сетей АО "ФПК" (дочернее общество ОАО "РЖД"), а также на сайте РЖД.

Билет с использованием авиационного транспорта можно будет оформить через агентскую сеть.

В рамках федерального проекта "Повышение доступности туристических продуктов" транспортной дирекцией также организованы мультимодальные перевозки по системе "единый" билет в курортный кластер Приэльбрусья (Чегет, Азау и др.), горнолыжные курорты Домбая и Архыза, санаторно-курортную зону побережья Балтийского моря (Янтарный, Светлогорск, Морское) и горнолыжный курорт "Шерегеш".

Согласно информации с сайта ЕТД, по поручению правительства России в мае 2014 года АНО "Транспортная дирекция Олимпийских игр" решили переименовать в АНО "Единая транспортная дирекция", она приступила "к организации обеспечения транспортной доступности Крымского полуострова".