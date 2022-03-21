"Авиакомпания "Якутия" 18 марта прошла аудит Федерального агентства воздушного транспорта РФ по расширению сертификата ФАП-285 для выполнения технического обслуживания самолетов Boeing 737", — говорится в сообщении.

Как отметил технический директор "Якутии" Сергей Евсиков, ранее авиакомпания имела сертификат ОTAR 145, разрешающий выполнять техобслуживание воздушных судов, зарегистрированных на Бермудах. "В настоящий момент все воздушные суда Boeing-737 переведены в российский регистр и данное нововведение позволяет допустить их к техобслуживанию", — добавил он.

По информации пресс-службы, в ближайших планах авиакомпании — расширить собственный сертификат ФАП-285 на имеющиеся в парке воздушные суда Bombardier Q300 до выполнения периодического техобслуживания. "То есть, получения права на выполнение больших форм работ", — уточняется в сообщении.

На прошлой неделе сообщалось, что разрешение Росавиации на ремонт иностранных самолетов с российской регистрацией получила специализированная "дочка" "Аэрофлота" — "А-Техникс", а также авиакомпания AZUR air.

Евросоюз 26 февраля ввел санкции, которые запрещают поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а также их техобслуживание и страхование. Кроме того, санкции обязывают лизингодателей разорвать до конца марта действующие контракты с авиакомпаниями.

Всего в России сейчас эксплуатируются 1,367 тыс. воздушных судов, из них 739 зарегистрированы в иностранных реестрах, сообщали ранее в марте в Минтрансе РФ.