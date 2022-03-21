Как сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе компании, полетная программа из Москвы в Грозный стартует 10 июня и продлится до 28 июня. Рейсы будет выполнять авиакомпания "Ямал" на 180-местном лайнере.

"Туроператор предложит программы продолжительностью 4, 5 и 8 дней в Чечню, Дагестан, Республику Северная Осетия – Алания, Ингушетию и комбинированные туры по Северному Кавказу. Проживание – в отелях 3-4*. Стоимость программ начинается от 24,3 тыс. рублей за человека при двухместном размещении. Все туры участвуют в акции кешбэка, при покупке можно получить возврат средств до 20%", — рассказали в компании.



Программа "Привет, Чечня!" продолжительностью 4 или 5 дней включает экскурсии по Грозному и поездку на озеро Кезеной-Ам. Программа "Привет, Осетия!" включает обзорную экскурсию по Владикавказу и экскурсию "Три ущелья: Куртатинское – Кармадонское – Даргавс". В Дагестан туроператор предлагает два четырех- и пятидневных экскурсионных тура с посещением Сулакского каньона, Чиркейского водохранилища, Форелевого хозяйства, Бархана Сарыкум, Гамсутля и Гуниба. Восьмидневный тур "Привет, Дагестан!" включает четырехдневный отдых на море (отель в городе Избербаш) и экскурсионную программу.



"Туристы могут также выбрать комбинированные туры по Чечне и Дагестану, всем трем республикам и программу "Гостеприимные горы России", включающую поездки в Осетию, Ингушетию и Приэльбрусье. Тур включает посещение трех ущелий Осетии (Куртатинское, Кармадонское и Даргавс), экскурсию в Горную Ингушетию, в Чегемское ущелье, Баксанское ущелье, на поляну Азау, подъем на Эльбрус до станции "Мир" (3450 м)", — добавили в пресс-службе.

Туроператоры с 2020 года начали организовывать чартерные программы по регионам России при поддержке Ростуризма. Благодаря субсидированию ведомством половины стоимости фрахта самолета туристы имеют возможность приобрести пакетные туры в 1,5-2 раза дешевле, чем если бы они бронировали их самостоятельно.