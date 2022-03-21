"Международный аэропорт Сочи" в 2021 году нарастил чистую прибыль по РСБУ в 1,6 раза по сравнению с предшествующим годом — до 5,17 млрд рублей, следует из отчета компании. Это рекордный показатель за все время работы аэропорта. Выручка возросла почти в 1,7 раза, до 9,831 млрд рублей.

В отчете отмечается, что доходы аэропорта от аэропортового и наземного обслуживания возросли на 68% — до 7,75 млрд рублей, в том числе от обслуживания пассажиров — в 1,7 раза, до 1,938 млрд рублей, от взлета-посадки в 1,6 раза, до 1,279 млрд рублей, от услуг по обеспечению авиационной безопасности — также в 1,6 раза, до 1,2 млрд рублей. Доходы от прочей неавиационной деятельности увеличились в 1,7 раза и превысили 2 млрд рублей.

Как сообщалось, в 2021 году пассажиропоток аэропорта превысил 11,1 млн человек, что стало наибольшим показателем за всю историю его работы. По сравнению с 2020 годом показатель вырос в 1,7 раза, к "доковидному" 2019 году — в 1,6 раза.

Чистая прибыль АО "Международный аэропорт Краснодар" по РСБУ в прошлом году увеличилась на 11% по сравнению с 2020 годом и составила 1,32 млрд рублей. Согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", это также является наибольшим показателем для воздушной гавани.

Выручка выросла на 54%, до 4 млрд рублей, в том числе выручка от аэропортового и наземного обслуживания — на 53%, до 3,197 млрд рублей, от взлета-посадки в 1,5 раза, до 568,8 млн рублей, от услуг по обеспечению авиационной безопасности — также в 1,5 раза, до 307,5 млн рублей, от обслуживания пассажиров — в 1,7 раза, до 327,86 млн рублей.

По итогам 2021 года пассажиропоток аэропорта достиг рекордных 5 млн пассажиров (рост к 2020 году в 1,6 раза, к "доковидному" 2019 году на 7,7%).