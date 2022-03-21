В частности, авиакомпания получила допуск на выполнение ежедневных рейсов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх из Ростова-на-Дону, Краснодара и Минеральных Вод, в Тель-Авив из Минеральных вод, Ростова-на-Дону, Краснодара и Сочи. Кроме того, Росавиация выдала "Азимуту" временное разрешение сроком 14 дней на выполнение рейсов с частотой 7 раз в неделю из Москвы, Махачкалы, Сочи и Минеральных вод в Дубай.

Сроки начала выполнения рейсов "Интерфаксу" в авиакомпании уточнить не удалось.

"Рейсы по данным маршрутам в настоящее время находятся в проработке", — сообщил директор авиаперевозчика по стратегическому развитию Дмитрий Звонарев.

Кроме того, в приказе Росавиации отмечается, что "Азимут" получил временное разрешение на 14 дней на выполнение рейсов из Москвы и Минеральных вод в Стамбул.

"Азимут" также получил допуски Росавиации на выполнение рейсов в страны Ближнего Зарубежья. Так, ведомство выдало разрешение на выполнение рейсов в Баку: 14 раз в неделю из Краснодара, Минеральных вод, Ростова-на-Дону и Махачкалы и 7 раз в неделю из Сочи и Волгограда. В Гюмри "Азимут" получил разрешение летать из Сочи, в Ереван — из Москвы и Санкт-Петербурга.

Выполнять рейсы 7 раз в неделю Росавиация разрешила из Минеральных вод в Казахстан — Актау и Атырау.

До конца зимнего сезона 2022-2023 годов "Азимут" сможет летать 7 раз в неделю в Самарканд из Краснодара, Сочи и Минеральных вод. Кроме того, Росавиация выдала временное разрешение сроком на 14 дней на выполнение рейсов из Москвы в Ташкент.