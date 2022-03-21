"Пока по количеству заразившихся на численность населения показатели еще высокие. Но каждый день происходит серьезное снижение, поэтому я рассчитываю, что в ближайшее время — неделю или чуть больше — нам удастся смягчить режим и отменить маски", — сказал губернатор.

Чибис отметил, что с понедельника снимается очередная часть ограничений, введенных во время пандемии.

Так, заведения общепита в понедельник получили право вернуться к круглосуточной работе (сейчас работают до 02:00 мск). Также отменяется режим самоизоляции для граждан в возрасте от 60 лет. Кроме того, подростки смогут посещать торговые центры без сопровождения взрослых.

Также для общественного транспорта сняты ограничения на количество пассажиров в салоне.

С 25 марта в Мурманской области снова будут проходить профилактические медосмотры и диспансеризация, углубленная диспансеризация в медорганизациях.

Ранее в регионе поэтапно сняли некоторые эпидемиологические ограничения.

Так, с 18 февраля отменили проверку QR-кодов в заведениях общепита, кинотеатрах и при входе в торговые и торгово-развлекательные центры, с 14 марта проверку QR-кодов отменили полностью.

С 4 марта продлили время работы общепита до 02:00 мск (ранее работали до 23:00 мск). Кроме того, максимальная наполняемость кинотеатров, учреждений культуры и спорта увеличили с 50% до 75%, а также разрешили проведение выставок.

С 11 марта открылись детские детские игровые комнаты и детские развлекательные центры, в торговых центрах возобновили работу фуд-корты и открылись места отдыха. Также разрешено оказание услуг на массовых мероприятиях в парках, торгово-развлекательных центрах и других местах: прокат инвентаря, работа аттракционов.

По данным оперштаба на воскресенье, всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 132 тыс. 463 случая коронавируса, включая 209 новых за прошедшие сутки.

В Мурманске всего выявлено 65 тыс. 348 случаев, включая 68 новых за минувшие сутки.

По данным па пятницу, за все время 117 тыс. 130 человек выздоровели, скончались 3 тыс. 199 человек с коронавирусом.