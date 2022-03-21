"Необходимо организовать для кузбасских детей разнообразные варианты проведения каникул в родном регионе, обеспечить возможность отдыха и оздоровления. Сейчас идет активная работа в этом направлении, организованно отдохнуть в Кузбассе смогут свыше 170 тыс. ребят. Важно, что до 50% стоимости отдыха можно будет вернуть благодаря программе детского туристического кешбэка", — написал глава региона.

По его словам, будут открыты лагеря различных типов: загородные, труда и отдыха, дневного пребывания, а также палаточные.

Кроме того, в 2022 году планируется продолжить работу по проведению профильных смен, туристской деятельности и участие в экскурсионных мероприятиях. На данный момент формируется перечень организаций отдыха, которые примут участие в оздоровительной кампании 2022 года.