Борт с туристами из Свердловской области, Иркутска, Владивостока, выразивших желание лететь домой, приземлился в Екатеринбурге утром в понедельник.

Отмечается, что рейс выполнялся со стыковкой в Стамбуле, где авиакомпания предусмотрела для туристов возможность ночевки в отеле.

"Мы прорабатывали множество вариантов возвращения и сделали всё возможное, чтобы наши путешественники оказались дома. При поддержке губернатора Свердловской области вместе с коллегами из министерства МиВЭС и российского генконсульства в Пхукете у нас все получилось", — приводятся в сообщении слова начальника службы развития международного сотрудничества и продаж чартерных перевозок авиакомпании "Уральские авиалинии" Марианны Галагуровой.

Ранее Ростуризм сообщал, что около 75 тыс. клиентов туроператоров, застрявших за рубежом, к 16 марта вернулись в Россию, это более 80% тех, у кого возникли трудности с возвращением. В Ростуризме отмечали, что больше всего организованных туристов находится в Египте. Часть организованных туристов пребывает в Турции, ОАЭ и Доминикане, а также во Вьетнаме и Таиланде. Согласовываются чартерные рейсы из Доминиканы, Египта, Турции, ОАЭ, Таиланда и Вьетнама.