"Из-за новых санкций со стороны Минторга США для обеспечения безопасности полётов AZUR air вынуждена корректировать расписание международных рейсов, которые выполняются на самолётах, попавших под ограничения. В том числе на лайнерах, зарегистрированных в России. Рассчитываем на урегулирование ситуации при поддержке авиационных властей", — сказал он.

В последние недели международные рейсы AZUR air выполнялись в основном для вывоза из-за рубежа российских туристов. Во избежание ареста авиатехники компания использовала собственные Boeing с российской регистрацией.

Накануне Минторг США обнародовал список из 100 связанных с РФ коммерческих и частных самолетов, которым в рамках мер экспортного контроля запрещено где-либо оказывать обслуживание.

"Международным рейсам из России с использованием этих самолетов надежно положен конец за счёт запрета какого-либо обслуживания этих самолетов, например, за границей", — говорилось в пресс-релизе ведомства. В ведомстве пояснили, что обслуживание требует особого разрешения, в противном случае нарушителям предписания грозят штрафы, тюремное заключение, потеря торговых привилегий.

Всего в списке — 100 самолетов: 33 относятся к авиапарку "Аэрофлота", 12 — AirBridgeCargo, пять — "Авиастар-Ту", 23 — AZUR air, 14 — Nordwind, 12 — Utair, один самолет принадлежит предпринимателю Роману Абрамовичу.