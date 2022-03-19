Как сообщает пресс-служба Ростуризма, министры обсудили развитие сотрудничества в сфере туризма, вопросы, связанные с обеспечением безопасности наших туристов, а также возможности для расширения регулярного и чартерного авиасообщения между странами уже этой весной.

«Два крупных российских туроператора рассматривают возможность запуска совместной чартерной программы на венесуэльский остров Маргарита. Такая чартерная программа может расширить возможности пляжного отдыха для россиян, особенно в холодное время года», — отметила на встрече Догузова.

По ее словам, на первом этапе туркомпании планируют три чартерных рейса в неделю.

«Али Падрон Паредес, в свою очередь, сообщил, что со следующего месяца рейс по маршруту Каракас – Москва – Каракас авиакомпании Conviasa будет совершаться раз в неделю, а не раз в две недели, как сейчас», — добавили в пресс-службе.

По данным Погранслужбы ФСБ РФ, Венесуэлу в 2021 году посетило 8,1 тыс. россиян, из них 5,3 тыс. с целью туризма.