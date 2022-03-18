"Межведомственной комиссией по допуску перевозчиков к выполнению международных воздушных перевозок пассажиров и грузов утверждён временный алгоритм принятия решений комиссии о временной передаче допуска к выполнению международных воздушных перевозок пассажиров и (или) грузов от одного перевозчика другому перевозчику", — сообщила Росавиация.

"Временный алгоритм разработан в целях повышения транспортной доступности и мобильности населения Российской Федерации, а также для сохранения "воздушных коридоров" между Россией и иностранными государствами в период действия ограничительных мер, введенных иностранными государствами по политическим мотивам", — сказано в сообщении.

Алгоритм действует до принятия решений о снятии ограничений.