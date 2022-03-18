"Международным рейсам из России этих самолетов надежно положен конец за счет запрета какого-либо обслуживания этих самолетов, например, за границей", — говорится в пресс-релизе ведомства.

Министерство сообщает, что заправка, техобслуживание, ремонт таких самолетов, продажа запасных деталей для них нарушают экспортные нормы. Обслуживание требует особого разрешения, в противном случае нарушителями предписания грозят штрафы, тюремное заключение, потеря торговых привилегий.

В ведомстве подчеркнули, что цель этих мер — в связи с событиями на Украине изолировать РФ и Белоруссию от глобальной экономики и "не позволять российскими и белорусским компаниям и олигархам безнаказанно совершать поездки в нарушении" законов США.

Всего в списке — 100 самолетов: 33 относятся к авиапарку компании "Аэрофлот", 12 — AirBridgeCargo, пять — Aviastar-TU, 23 — AZUR air, 14 — Nordwind, 12 — Utair, один самолет принадлежит предпринимателю Роману Абрамовичу.