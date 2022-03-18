"Ведомство выдало должностным лицам туроператоров "Мультитур" и "Дельфин", а также группы компаний Atelika Hotel Group предостережения о недопустимости совершения действий, которые могут нарушить Закон о защите конкуренции. Публичные заявления должностных лиц о прогнозируемом повышении цен могут быть восприняты хозяйствующими субъектами, которые предоставляют туристические услуги, как руководство к действию. В результате это может привести к необоснованному росту цен и ажиотажному спросу на такие услуги", — говорится в заявлении ведомства.

Как ранее сообщал портал "Интерфакс-Туризм", представители туроператорских компаний на этой неделе заявили, что цены в отелях на курортах России вырастут накануне летнего сезона на 10-30%.



"Зачастую изменение цен на летний отдых связано с сезонным повышением спроса. Дополнительных объективных оснований для резкого повышения цен в связи с возникновением новых расходов на туристические поездки по России к наступлению летнего сезона может не появиться", — говорится в заявлении ФАС.



Ведомство обращает внимание всех участников рынка на необходимость соблюдения принципов ответственного ценообразования.

"Недопустимо искусственно создавать ажиотажный спрос с целью необоснованного повышения цен", — говорится в заявлении.