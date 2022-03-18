Полеты будут выполняться до конца года дважды в неделю — по средам и субботам. Время в пути составит 1,5 часа.

Компания задействует на маршруте лайнер SSJ-100 вместимостью 100 кресел.

Данное направление субсидируется из регионального и федерального бюджетов.

Аэропорт "Туношна" находится в собственности Ярославской области. Пассажирский терминал обеспечивает отправку до 150 пассажиров в час. Аэропорт открыт для международных полетов грузовых самолетов, способен принимать 15-17 воздушных судов в сутки, в том числе сверхтяжелые Ан-124 "Руслан".

Азимут" базируется в аэропортах Ростова-на-Дону, Краснодара и Минеральных Вод. согласно отчетности компании, она принадлежит структурам Виталия Ванцева и главы совета директоров Павла Удода, 25% — у подконтрольного правительству Ростовской области АО "Региональная корпорация развития".