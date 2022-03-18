"Работы по вводу второго сегмента пассажирского терминала площадью 239 тыс. кв. м не были приостановлены и находятся в активной фазе", — сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Домодедово" на вопрос, остаются ли в силе планы аэропорта открыть Т2 в апреле этого года.

Действующий сегмент пассажирского терминала Т1 обслуживает и внутренние, и международные рейсы. В Т2, который является продолжением Т1, планируется перевести обслуживание международных перевозок, сообщали ранее в "Домодедово".

Т2 был построен к Чемпионату мира по футболу, который проходил в РФ в 2018 году. "Домодедово" инвестировало в проект более 30 млрд руб. Т2 обслуживал рейсы в период проведения ЧМ, но из-за неготовности аэродромной инфраструктуры (за которую отвечают структуры Росавиации) полноценно сегмент так и не заработал.

В 2021 году "Домодедово" обслужило 25 млн человек, что на 53% больше, чем в 2020 году, но на 12% меньше результата доковидного 2019 года.

В феврале этого года пассажиропоток аэропорта вырос на 16% г/г, до 1,5 млн человек. Однако, с учетом введения санкций к РФ после 24 февраля и последовавших за этим ограничений полетов, мартовский пассажиропоток российских авиапредприятий будет значительно меньше, сообщали опрошенные "Интерфаксом" аналитики.

"Шереметьево" на фоне падения перевозок из-за антироссийских санкций разработало комплекс антикризисных мер, сообщали ранее в пресс-службе аэропорта. Среди них — приостановка инвестпроектов, закрытие одной из трех взлетно-посадочных полос, а также одного из трех работавших терминалов (еще два были временно закрыты ранее).

Аэропорт "Жуковский" сообщал, что договорился о приостановке выплаты процентов по кредитам и планах базировки дополнительных воздушных судов российского производства.

"Домодедово" — второй крупнейший по пассажиропотоку аэропорт РФ. Основные базовые авиакомпании — S7 Airlines, "Уральские авиалинии", Red Wings. Своим единственным владельцем "Домодедово" называет предпринимателя Дмитрия Каменщика.