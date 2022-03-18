В пятницу министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков и А.Чибис совершили поездку на территорию Мурманского судоремонтного завода морского флота (в 2012 году завод был признан банкротом, ликвидирован в 2018 году), отведенную под проект "Новый Мурманск". Они осмотрели здания завода и причальную линию.

"В этом году мы планируем запустить подготовку проектной документации, и в 2023 году, я думаю, мы начнем реальные строительные работы", — сказал губернатор по итогам осмотра территории завода.

По его словам, сейчас нет оснований сдвигать сроки реализации проекта.

"Наоборот, сейчас время инвестировать и развивать такие проекты, и мы не сомневаемся, что санкции или экономическое давление не повлияют на реализацию проекта", — подчеркнул Чибис, добавив, что сейчас ведутся переговоры с новыми интересантами проекта "Новый Мурманск".

Он напомнил, что "Новый Мурманск" предполагает, в том числе, создание в Мурманске набережной, которой в портовом городе до сих пор нет.

"Проект важен для нас, чтобы море было не только для порта, логистики, но и людей, возможности прийти и отдохнуть, полюбоваться", — резюмировал губернатор.

Чекунков в ходе поездки отметил, что из всех проектов Мурманской области "Новый Мурманск" имеет особое значение.

"Мурманск обязан быть не только транспортным ключевым узлом на СМП, не только воротами русского Севера, не только промышленным центром, но и, безусловно, должен быть туристическим центром", — сказал министр.

"Заброшенное состояние промышленной зоны вызвано временем — на здании выбита дата, 1971 год. Сейчас это центр города, и иметь здесь такую тяжелую, сложную промышленность, может быть, не самый правильный с точки зрения экономики и людей выход, не правильное решение. Редевелопмент этой территории необходим", — заявил министр, добавив, что Минвостокразвития и Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики примут, "в том числе, финансовое участие, чтобы здесь построить новый мощный туристический кластер".

Как сообщалось, оператором проекта является ООО "Культурно-деловой центр "Новый Мурманск", учрежденное Корпорацией развития Мурманской области. В октябре 2021 года уставный капитал КДЦ "Новый Мурманск" был увеличен в 51 раз — с 2 млн 40 тыс. рублей до 104 млн 540 тыс. рублей.

Для реализации проекта правительственная комиссия по региональному развитию одобрила заявку Мурманской области на получение инфраструктурного бюджетного кредита объемом 3,4 млрд рублей.

Ранее Чибис сообщал, что до конца 2021 года регион планировал заключить договор на проектирование и начать работу, чтобы в 2022 году перейти к строительным работам".

Стоимость проекта "Новый Мурманск" оценивается в 15,5 млрд рублей. Разработку мастер-плана "Нового Мурманска" выполнило КБ "Стрелка". Проект предусматривает строительство конгресс-центра с концертным залом, создание общественного пространства с арктическим музеем, отелей, обустройство набережной и гастрономического кластера.

Интерес к проекту редевелопмента проявляли гостиничные операторы Accor и InterContinental Hotel Group. С Accor на полях ПМЭФ-2021 было подписано соглашение, которое предполагает строительство отеля в "Новом Мурманске". Также в рамках ПМЭФ-2021 Минвостокразвития, правительство Мурманской области и ВЭБ.РФ заключили соглашение о сотрудничестве при реализации проекта "Новый Мурманск".