«На заседании профильного Комитета Госдумы рассказала об основных запланированных на этот год мероприятиях, а также о первых принятых антикризисных мерах поддержки отрасли. В этом году в рамках нацпроекта более 1 млн человек смогут воспользоваться программой туристического кешбэка», — написала она в своем телеграмм-канале.

Кроме того, по словам Догузовой, около 50 тыс. победителей и участников конкурсов платформы «Россия — страна возможностей» и общества «Знание» смогут отправиться в бесплатные путешествия по стране, а 100 тыс. школьников отправятся в бесплатные культурно-познавательные поездки по стране за счёт предоставленных регионам субсидий.

Также в рамках программы грантовой поддержки около 800 предпринимателей получат гранты на развитие проектов в туризме — создание кемпингов, автокемпингов, обустройство турмаршрутов, пляжей, среды для людей с ограниченными возможностями здоровья и другие.

В 12 городах будут обустроены туристически привлекательные городские центры: с маршрутами, удобной для туристов системой навигации, подсветкой и др.

Ростуризм 15 марта возобновил программу кешбэка на туры по России. В ее рамках россияне могут купить туры и размещение в отелях со скидкой до 20%, но не более 20 тыс. рублей.

Получить кешбэк можно в течение пяти дней при оплате поездки онлайн картой «Мир», зарегистрированной в программе лояльности. Продолжительность тура или размещения в гостинице должна составлять не менее двух ночей.

Посмотреть предложения туроператоров и отельеров можно на официальном портале программы мирпутешествий.рф.

Программа туристического кешбэка началась в 2020 году, чтобы поддержать турбизнес, пострадавший от пандемии коронавирус. Предыдущий начался 18 января и должен был завершиться 12 апреля, но закончился 1 марта, так как выделенные на него правительством деньги кончились раньше срока.

Следующая распродажа туров с кешбэком должна была пройти осенью, но Ростуризм объявил о возобновлении программы 15 марта с целью поддержать туротрасль в условиях экономического кризиса. Нынешний этап программы станет шестым.

Как сообщалось, всего на 2022 год в рамках Национального проекта по туризму на реализацию программы туристического кешбэка заложено 5 млрд рублей. В момент, когда туристы используют средства, запланированные на год, продажи по программе завершаются.