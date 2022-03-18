Аналогичное разрешение по Boeing 757 авиакомпания получила в 2020 году, а в 2018-м Росавиация одобрила AZUR air проведение полного спектра техобслуживания зарегистрированных в России Boeing 767, напомнили в компании.

"Таким образом, расширение сертификата ФАП-285 позволит AZUR air обеспечивать поддержание летной годности всего флота авиакомпании, а также оказывать техническую поддержку другим участникам отрасли в качестве независимой организации по ТОиР воздушных судов", — сказал представитель перевозчика.

Техническая база AZUR air находится в аэропорту "Внуково".

AZUR air выполняет рейсы по заказу туроператоров, стратегическим партером является Anex Tour.

Накануне сообщалось, что разрешение Росавиации на ремонт иностранных самолетов с российской регистрацией получила специализированная "дочка" "Аэрофлота" — "А-Техникс". Компания сможет выполнять оперативное и периодическое обслуживание Boeing 737NG, Boeing 777, Boeing 747-400, Airbus A320Family и Airbus A350, следовало из сообщения "Аэрофлота".

Евросоюз 26 февраля ввел санкции, которые запрещают поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а также их техобслуживание и страхование. Кроме того, санкции обязывают лизингодателей разорвать до конца марта действующие контракты с авиакомпаниями.

Всего в России сейчас эксплуатируются 1,367 тыс. воздушных судов, из них 739 зарегистрированы в иностранных реестрах, сообщали ранее в марте в Минтрансе РФ.