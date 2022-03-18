«С 28 февраля по 18 марта авиакомпания выполнила из Камрани в Москву четыре вывозных рейса, домой на них вернулись 1291 путешественник. Кроме того, на рейсах AZUR air из Москвы в Камрань AZUR air перевезла 1642 пассажиров», — говорится в сообщении.

Вывозные программы из Турции и Египта продолжаются, отметили в компании.

Как подчеркивают в пресс-службе, начиная с 8 марта авиакомпания использует для международных рейсов только самолеты, зарегистрированные в России.

Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям приостановить с 6 марта международные рейсы на фоне массовых арестов самолетов за рубежом из-за санкций Евросоюза против российской авиаотрасли. Ограничения не затрагивают авиакомпании, у которых в эксплуатации находятся самолеты иностранной или российской регистрации "и отсутствуют риски их ареста или задержания".