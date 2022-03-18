Сбор за взлет-посадку вырастет на 5%, до 357 руб. за тонну максимальной взлетной массы воздушного судна, за обеспечение авиационной безопасности — на 7,5%, до 271 руб.

Тариф за предоставление аэровокзального комплекса на внутрироссийских линиях вырастет на 7%, до 150 руб. за каждого пассажира, на международных линиях — на 7,7%, до 210 руб. Сборы за обслуживание пассажиров на внутренних международных линиях увеличились на 15% — до 299 руб. и 334 руб., соответственно.

Тарифы за обеспечение топливозаправки и хранение топлива проиндексированы на 5% — до 1,624 тыс. руб. и 1,286 тыс. руб. за тонну, соответственно.

В последний раз большая часть этих сборов и тарифов индексировалась в апреле и октябре 2021 года.

"Интерфакс" направил запрос в пресс-службу "Домодедово".

Как сообщалось, ранее "Домодедово" решило повысить с апреля часть тарифов на обслуживание иностранных авиакомпаний.

"Домодедово" — второй крупнейший по пассажиропотоку аэропорт РФ. В 2021 году обслужил 25 млн человек, что на 53% больше, чем в 2020 году, и на 12% меньше результата доковидного 2019 года. Основные базовые авиакомпании — S7 Airlines, "Уральские авиалинии", Red Wings. Своим единственным владельцем "Домодедово" называет предпринимателя Дмитрия Каменщика.

"Шереметьево" проиндексировало основные тарифы как для российских, так и иностранных перевозчиков еще в январе 2022 года. Уровень индексации для первых составил 7,4%, следует из материалов аэропорта, для "иностранцев" — на 2,6-2,8%.

Третий аэропорт Московского авиаузла "Внуково", согласно данным его сайта, в последний раз индексировал тарифы для авиакомпаний РФ в апреле 2021 года. Рост сборов был в диапазоне от 3,8% до 5,6%. Последняя индексация для иностранных компаний была в январе 2020 года — в пределах 3,8%.