"Первый выстрел из старинной бронзовой пушки сделан сегодня. Он произведен в крепостном сооружении Фридрихсбургские ворота, где расположен наш музейный объект. Залп был сделан в рамках проекта "Петровский центр" в честь 350-летия Петра Великого, которое отмечается в 2022 году. Но полуденный выстрел из пушки каждую пятницу станет новой традицией исторического Калининграда", — сказал Буданов.

По его словам, место установки салютного орудия выбрано не случайно. История Кенигсберга-Калининграда говорит о том, что именно на территории Фридрихсбургских ворот Петр I изучал основы артиллерийского дела и получил свой первый военный диплом канонира. Было это во время довольно продолжительного пребывания в Кенигсберге Великого посольства.